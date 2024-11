Στη Βραζιλία γράφουν ότι ο Παλάσιος διαπραγματεύεται με την CRB. Το ραντεβού του μάνατζερ του κι η υπόθεση «Μιριτέλο».

Ο Χουλιάν Παλάσιος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στον Αστέρα Aktor. Αυτό είναι το ένα δεδομένα. Το άλλο, το οποίο προκύπτει από την Βραζιλία είναι πως ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός διαπραγματεύεται με την CRB για να επιστρέψει στη χώρα του καφέ.

DE VOLTA AO BRASIL 🇧🇷 JULIAN PALÁCIOS que já atuou no futebol brasileiro pela equipe do Goiás, está negociando a sua ida para o CRB. Ele está no futebol grego, atuando pelo ✅Asteras fez 20 jogos, 0G, 0A.

✅Pelo Goiás em 2023, 49J, 3G, 3A

Fonte: Luciano Costa pic.twitter.com/itvZ7q9kxR