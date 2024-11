Οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος: Φαβορί ο Ολυμπιακός, ανέβηκε ο Παναθηναϊκός

Το φινάλε της 12ης αγωνιστικής έφερε αλλαγές στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, με τον Ολυμπιακό να είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 4-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», κερδίζοντας για δεύτερο σερί ντέρμπι και φροντίζοντας μάλιστα να συμβεί αυτό και μ' ένα σκορ ικανό να αποτελέσει σημαντικό ψυχολογικό μπουστ ενόψει της συνέχειας.

Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν έτσι πίσω τους και την ΑΕΚ, εκμεταλλεύτηκαν και την ήττα του Άρη από τον Βόλο με 1-0 στο «Κλ. Βικελίδης» κι έμειναν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία. Παράλληλα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν δύσκολες νίκες σε Τρίπολη και Αγρίνιο επικρατώντας αμφότεροι με 2-1.

Τα αποτελέσματα αυτά της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague έφεραν, όπως αναμενόταν, αλλαγές στις πιθανότητες που έχουν οι διεκδικητές για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Η γνωστή πλέον σε όλους σελίδα Football Meets Data ανέλυσε τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και παρουσίασε τις αλλαγές στις πιθανότητες αυτές.

Η μεγαλύτερη βελτίωση είναι για τον Ολυμπιακό, που πήρε και το δυσκολότερο παιχνίδι, ο οποίος μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ αύξησε κατά 11% τις πιθανότητές του. Στο συν βρήκε αυτή η αγωνιστική και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, με το διπλό κόντρα στον Παναιτωλικό, βελτίωσε τις πιθανότητές του κατά 2%.

Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στην ΑΕΚ, η οποία, μετά την βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, είδε τις πιθανότητές της να μειώνονται κατά 9%. Πτώση σημείωσαν και οι πιθανόητες του Άρη, μέτα την εντός έδρας ήττα από τον Βόλο, κατά 4%.

