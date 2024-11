Την παράδοση των στράικερ που πανηγυρίζουν αλά πιστολέρο συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο 17χρονος Μπάμπης Κωστούλας που έχει ως ένα από τα μεγάλα πρότυπά του τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Κώστας Μήτρογλου υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιθετικούς ever. Με τα χρώματα του Ολυμπιακού, της Μπενφίκα, της Εθνικής μας και όχι μόνο... χτυπούσε τα αντίπαλα δίχτυα. Ο 36χρονος πλέον Καβαλιώτης άλλοτε πια στράικερ ήταν και ένας παίκτης που αναδείχθηκε μέσα από τον Ολυμπιακό στον οποίο είχε 82 γκολ σε 186 αγώνες. Ο Μητρογκόλ είχε ως σήμα κατατεθέν του στον πανηγυρισμό του τα πιστόλια.

Ο ίδιος ο Μήτρογλου είχε μία χρονική περίοδο όπου ο Σωκράτης Κόκκαλης φέρεται να του είχε κάνει παρατηρήσεις για τον πανηγυρισμό του με τα πιστόλια και πάνω σε αυτό είχε πει στο ΦΩΣ: «Όχι δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Με ρώτησε μόνο τι σημαίνουν τα πιστόλια που κάνω. Του είπα ότι μεγάλωσα έτσι στη Γερμανία και ότι το έκανα από μικρό παιδί με τους φίλους μου όταν έβαζαν γκολ.

Δεν μου είπε να μην τα κάνω (εννοεί τα πιστόλια)». Σε ερώτηση εάν του ζητούσε να μην τα κάνει ο Μήτρογλου είχε πει: «Δεν θα τα έκανα. Διότι είναι ο πρόεδρος και πρέπει να τον σεβόμαστε». Είχε ξεκαθαρίσει πως αυτός ο πανηγυρισμός ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό και πως πάντα... τρελαίνεται όταν βάζει γκολ.

Στη μετά Μήτρογλου εποχή ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αναδείχθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο από το εξωτερικό αλλά και που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σε 225 αγώνες στον Ολυμπιακό είχε 94 γκολ και μερικά από αυτά ήταν αξέχαστα όπως στην επική - για τα δεδομένα της τότε - πρόκριση επί της Αρσεναλ στο Λονδίνο. Ο Ελ Αραμπί, ένας εκ των πιο αγαπημένων παικτών για τον κόσμο των Πειραιωτών, επίσης πανηγύριζε με πιστόλια.

Συνεχίζοντας στο... σήμερα βρίσκουμε τον Μπάμπη Κωστούλα. Έναν... μαθητή του Ελ Αραμπί υπό την έννοια πώς τον είχε και τον έχει μεγάλο πρότυπο. Ο ίδιος ο Ελ Αραμπί είχε ποστάρει για τον Κωστούλα μετά το πρώτο του ever γκολ στα ερυθρόλευκα που τον έκανε και τον νεότερο σκόρερ των Πειραιωτών στην ιστορία του Πρωταθλήματος: «Ο μικρός μου αδερφός». Ο δε Έλληνας στράικερ από την άλλη είχε πει μετά τον αγώνα της Τούμπας στο MEGA για το μήνυμα του Ελ Αραμπί: «Σίγουρα τον Γιουσέφ (Ελ Αραμπί) τον θαυμάζω ως παίκτη. Είμαι πολύ χαρούμενος (για το μήνυμα του Ελ Αραμπί για εκείνον). Το γκολ το αφιερώνω στην οικογένειά μου φυσικά».

𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐥𝐚𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐨𝐮𝐥𝐚𝐬



17 ετών, 5 μηνών και 11 ημερών



Ο νεότερος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος! / Olympiacos' youngest scorer in the history of the Greek Championship! pic.twitter.com/23sKfoFTLo