Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει, επιτίθεται και ξεκαθαρίζει

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει μέσα από το blog του στο Gazzetta την «απάντηση» του Ολυμπιακού, μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του, στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά των περισσότερων μελών του Δ.Σ του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά την είδηση περί άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος του προέδρου της και των περισσότερων ενεργών μελών της διοίκησης της, τα λέει όλα αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζει το θέμα ο μεγαλύτερος και λαοφιλέστερος σύλλογος της χώρας.

Στον Ολυμπιακό μέσω της ανακοίνωσης δεν απολογούνται, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι ένοχοι για κάτι, γι΄αυτό και «έχουν την συνείδηση τους πεντακάθαρη». Στον Ολυμπιακό είναι επιθετικοί και καταγγελτικοί. Πολύ απλά γιατί ξεκάθαρα θεωρούν την συγκεκριμένη (παρεμπιπτόντως προαναγγελθείσα από διάφορους…) εξέλιξη ως «απόπειρα εκβιασμού», «μεθόδευση» και «σκευωρία» και δη με «πολιτικά χαρακτηριστικά», παραπέμποντας σε «όσους λειτουργούν με όρους παρακράτους στο δημόσιο βίο της χώρας», αλλά και υπενθυμίζοντας ακόμη και την χρονική συγκυρία, με τις γνωστές πολιτικές εξελίξεις, εξηγώντας έτσι στην πολιτική αναγωγή της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωση, που είναι πραγματικά πολύ σημαντική, γίνεται λόγος για «άδικη μαζική στοχοποίηση» μεγάλου κομματιού των οπαδών της ομάδας, διευκρινίζεται ότι η κλήση είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα (κάτι που εκτός του προφανούς, σημαίνει κι ότι δεν υπάρχει λόγος για αλλαγές προσώπων στο Δ.Σ., έστω και τυπικά) και καταλήγει αυτή τη φορά όχι καταγγέλλοντας, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι τόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης όσο και γενικότερα η οικογένεια του Ολυμπιακού «δεν εκβιάζονται και δεν λυγίζουν».

Είναι φανερό από το ύφος της ανακοίνωσης ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο ίδιο μήκος κύματος. Επιθετικά και καταγγελτικά.

Άσχετο:

Η απόφαση που έχει ληφθεί στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της ομάδας τον Γενάρη μιλάει για απόκτηση οπωσδήποτε τριών παικτών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο και για μία τέταρτη προσθήκη.

Όλα αυτά, βεβαίως, ισχύουν τώρα. Και είναι πάντα σε εξάρτηση με το τι θα γίνει σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Γιουρόπα Λιγκ και Κύπελλο μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπορεί το 3+1 να παραμείνει, μπορεί να γίνει σκέτο «3», μπορεί να γίνει «4» κλπ. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα.

Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός τον περασμένο χειμώνα, κατέληξε και πήρε εφτά παίκτες! Τους Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα, αλλά και τους Άμπι, Βέζο, Ναβάρο, Καμπράλ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ, είχαμε δει στο ρολόι του γηπέδου το σήμα του Ολυμπιακού όχι με τα πέντε αστέρια (το πέμπτο, προϊόν της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τροπαίου), αλλά με τα τέσσερα αστέρια…

Στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα, είδαμε στο ρολόι του γηπέδου το σήμα του Ολυμπιακού χωρίς κανένα αστέρι...

Παρεμπιπτόντως, σε αυτά τα δύο μεγάλα εκτός έδρας παιχνίδια του, ο Ολυμπιακός έφερε τα ίσως δύο πιο σημαντικά του αποτελέσματα στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα τρίποντο μέσα στη Θεσσαλονίκη επί του περσινού πρωταθλητή ΠΑΟΚ και μία ισοπαλία μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

🇬🇷 Christos Mouzakitis (Olympiacos, 17)



🏅 99th percentile for duel win rate

🏅 93rd percentile for progressive passes

🏅 93rd percentile for forward passes

🏅 90th percentile for forward pass accuracy



🎯 No U19 midfielder in the world has more forward passes per 90 (17.88) or… pic.twitter.com/uQuqQ300Hs