Ο Ολυμπιακός έχει ένα τρανταχτό παράδειγμα για το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει

Με βάση τις σημειώσεις μου, ήθελα να ξαναδώ ένα 20λεπτο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και κάθισα να το δω. Από το 12ο, έως το 32ο λεπτό, οπότε ο Κωστούλας άνοιξα το σκορ.

Δεν με ενδιέφερε τόσο το μετά το 1-0 παιχνίδι, υπό την έννοια ότι τότε ήταν πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να βρει χώρους και να γίνει απειλητικός. Ήθελα να ξαναδώ το Ολυμπιακό με το αποτέλεσμα στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ δηλαδή σε «κανονική» παράταξη κι όχι σε παράταξη έκτακτης ανάγκης, όπως καμιά φορά σε υποχρεώνει το παιχνίδι να κάνεις.

Και βλέποντας αυτά τα 20 λεπτά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πρότυπο για κάθε τέτοιο μεγάλο παιχνίδι του. Ένα σχεδόν τέλειο 20λεπτο, τόσο αμυντικά, όσο και δημιουργικά-επιθετικά. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μία πλαγιοκόπηση και όλο κι όλο ένα σουτ κι αυτό εκτός περιοχής και να το μπλοκάρει όχι ιδιαίτερα δύσκολα ο Κοστίνια.

Αντίθετα δε, τον Ολυμπιακό να κάνει ένα τρομακτικά καλό παιχνίδι στο επιθετικό κομμάτι. Να το ελέγχει πλήρως με καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους Γκαρθία, Μουζακίτη, Τσικίνιο και με τους έξι παίκτες του ψηλά, στο μισό γήπεδο του αντίπαλου. Και να απειλεί συνεχώς με κάθε τρόπο, με αντεπιθέσεις, με βαθιές πάσες, με στατικές φάσεις, με σέντρες μετά από κλεψίματα της μπάλας, με προσωπικές ενέργειες μετά από ανακτήσεις της μπάλας, πιέζοντας και υποχρεώνοντας σε λάθη τον αντίπαλο.

Έγραψα πριν, «σχεδόν» τέλειο, γιατί ο Ολυμπιακός αξιοποίησε μόνο μία από τις τόσες ευκαιρίες που έφτιαξε, το γκολ του Κωστούλα στο 32’. Και μιλάμε για ένα 20λεπτο στο οποίο είχε πέντε τελικές (τέσσερις καθαρές ευκαιρίες) και άλλες τρεις προϋποθέσεις για καθαρές ευκαιρίες (αν θυμηθούμε π.χ. τις πάσες του Κωστούλα με κεφαλιά και τακουνάκι, που για ένα κλικ δεν πρόλαβαν οι Κοστίνια κι Ελ Κααμπί).

Από τη στιγμή που μπορεί ο Ολυμπιακός και κάνει ένα τόσο ωραίο και γεμάτο φάσεις παιχνίδι, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν έχει ξαμολυθεί όλος στην επίθεση για να αφήσει χώρους, αλλά παίζει το νορμάλ του παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι σε θέση να παράξει πραγματικά καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει τα τρίποντα σε τέτοιες συνθήκες μεγάλων αγώνων. Υπάρχει ένα τρανταχτό παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει καλά, με όλους τους τρόπους.

Και για να μην τρελαθούμε, εάν ο Ολυμπιακός έχει συγκέντρωση και συνέπεια, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα αποτυγχάνει να κερδίζει μικρότερους αντιπάλους επειδή θα παίζουν όλοι πίσω. Ας είναι η ομάδα έτσι όπως πρέπει να είναι πνευματικά, από άποψης νοοτροπίας και θα δούμε.

Άσχετο: Το έγραψε η Dailymail σε ένα ρεπορτάζ για το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Ανέφερε λοιπόν ότι σύμφωνα με μία έκθεση που συντάχθηκε από ειδικούς για λογαριασμό της τοπικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, οι τρεις πιο σημαντικές ομάδες στην Σκωτίας έχουν δώσει ελάχιστο χρόνο σε παίκτες τους κάτω από 21 ετών τη φετινή σεζόν, σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που έχει δώσει σε νέα παιδιά το 8% του συνολικού χρόνου παιχνιδιού, η Κοπεγχάγη 7%, ο Ολυμπιακός 8% και η Χάιντουκ 15%!

Είναι αλήθεια ότι ο Πιρόλα είχε κάποια προβλήματα παίζοντας σε θέση αριστερού μπακ στην Τούμπα, σε διαστήματα στα οποία ο ΠΑΟΚ πίεσε τον Ολυμπιακό και τον πλαγιοκόπησε. Ήταν σαφές ότι προς την πλευρά του Ιταλού πήγαινε περισσότερο, παρά σε εκείνη του Πορτογάλου.

Του πέρασαν κάμποσες σέντρες από εκεί του Πιρόλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι αριστερό μπακ αλλά αριστερό στόπερ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γενικά, πάντως, δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά ο Ιταλός και δεν είχε και την καλύτερη συμπαράσταση από τον εξτρέμ μπροστά του, τον Ζέλσον. Είχε και καλές επεμβάσεις, προσπάθησε πολύ να ανταποκριθεί και επιθετικά, αλλά τέλος πάντων μας μένει ότι το παλεύει πάντα σε ό,τι του ζητήσει η ομάδα, παρότι ήρθε για βασικός σέντερ μπακ και με την επιστροφή του Κάρμο βρέθηκε ρεζέρβα…

