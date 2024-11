Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει μέσα από το blog του στο gazzetta τον παίκτη του Ολυμπιακού που παίζει βασικός μόνο μακριά από το Καραϊσκάκη!

Ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και το ίδιο ισχύει και για τον Μεντιλίμπαρ.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, για κάτι που μάλλον κανείς δεν έχει προσέξει: Αφορά τον Ντάνι Γκαρθία και την επιλογή του προπονητή να τον χρησιμοποιεί σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας μόνο όταν ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το Καραϊσκάκη!

Ας τσεκάρουμε ποια είναι τα παιχνίδια στα οποία ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει εμπιστευθεί από το ξεκίνημα τους τον έμπειρο αμυντικό μέσο:

Άρης-Ολυμπιακός 2-1

Λιόν-Ολυμπιακός 2-0

Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0

Καλλιθέα-Ολυμπιακός 0-1

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

Πραγματικά εντυπωσιακό, να έχει παίξει ένας ποδοσφαιριστής πέντε φορές στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και να είναι και τα πέντε ματς εκτός έδρας! Ότι δεν είναι τυχαίο, φαντάζει προφανές. Κι ενισχύεται κι από κάτι άλλο ακόμη: στο παιχνίδι στο οποίο έχει πάρει περισσότερο χρόνο μπαίνοντας ως αλλαγή ο Γκαρθία είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το 0-0, κι αυτό εκτός έδρας δηλαδή, όταν είχε μπει αλλαγή στο 62ο λεπτό. Αλλαγή ο Βάσκος άσος έχει περάσει και σε άλλα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, στη Μάλμε στο 78ο λεπτό και στη Λαμία στο 85ο λεπτό.

Κάπως έτσι, ο Γκαρθία έχει πατήσει…μετρημένα κάποια λεπτά στο Καραϊσκάκη! Είχε μπει αλλαγή στο 69ο λεπτό στο Ολυμπιακός-Καλλιθέα 2-1, στο 73ο λεπτό στο Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 2-2 και στο 83ο λεπτό στο Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 2-1. Με την Καλλιθέα ήταν και…γουρλής, καθώς ένα λεπτό μετά την είσοδο του οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πετύχει το νικητήριο γκολ τους.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, μπορεί κάποιος να προσέξει ότι τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού όσο έπαιζε ο Γκαρθία δεν τα έλεγες και τα…καλύτερα. Η μία ήττα διαδέχονταν την άλλη. Μέχρι που…γύρισε εσχάτως το χαρτί με τις νίκες με την Καλλιθέα για το Κύπελλο και τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Κάτι ακόμη: από αυτά τα 11 παιχνίδια του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Γκαρθία έχει βγάλει 90λεπτο μόνο μία φορά, στην Τρίπολη. Ακόμη λοιπόν και στους αγώνες στους οποίους ξεκινάει σχεδόν πάντα γίνεται αλλαγή.

Θα έχει γούστο να δούμε ποια θα είναι η πρώτη φορά που ο Μεντιλίμπαρ θα τον ρίξει βασικό στο Καραϊσκάκη. Μπορεί άραγε να είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι, με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη; Θεωρητικά μπορεί να είναι, υπό την έννοια ότι προέρχεται ο Ολυμπιακός από διπλό στην Τούμπα, με τον ίδιο τον Γκαρθία να έχει κάνει καλή δουλειά.

Ας περιμένουμε, όμως, τις επιλογές του συμπατριώτη του προπονητή, που κάποιο λόγο θα έχει για να τον βάζει μέχρι τώρα σχεδόν…αποκλειστικά εκτός έδρας. Άλλωστε, αν κάποιος ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τον Γκαρθία, αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ, που τον είχε κάποια χρόνια παίκτη στην Έϊμπαρ…

Άσχετο: Κάπου στον Κόλπο είναι αυτές τις ημέρες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για επαγγελματικές υποθέσεις, αλλά με το ποδόσφαιρο να είναι πάντα μέσα στην ατζέντα του…Την Κυριακή θα βρίσκεται πάντως στο Καραϊσκάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα το έκανε ο Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα. Τι; Θα έβαζε αλλαγή τον Ανδρούτσο! Απλά δεν του έκατσε καλά γιατί ήρθε πρώτα η μείωση του σκορ σε 2-3 στο 81’ από το αυτογκόλ του Κάρμο και αμέσως η αναγκαστική αλλαγή του Πιρόλα λόγω ενοχλήσεων (με την είσοδο του Αποστολόπουλου).

Ο Βάσκος δεν κάνει τίποτα τυχαία. Ούτε τυχαία πήρε στην 20άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τον Ανδρούτσο, ενώ άφησε έξω τον Ολιβέϊρα και τον Βέλντε, όπως κι άλλους «ερυθρόλευκους», πιο ψηλά στην ιεραρχία από τον Ανδρούτσο, που μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος και για πέντε ολόκληρους μήνες ήταν εκτός ομάδας.

Ήθελε να δείξει σε όλη την ομάδα ότι ανταμείβει όσους προπονούνται καλά και κάνουν αυτά που τους ζητάει. Και για ένα κλικ, όπως εξήγησα, δεν τον έβαλε κιόλας αλλαγή στην Τούμπα τον Ανδρούτσο, για την παρουσία του οποίου ως αλλαγή στο 2-2 με τον Λεβαδειακό του είχε ασκηθεί έντονη κριτική.

Και για τέλος ένα ιμότζι με αφορμή την εικόνα του Ελ Κααμπί χθες στο Μαρόκο

My man El Kaabi is doing all the hard work as a lone striker.



Making those runs, holding off the center-backs to keep possession and creating space for his teammates. Always making himself available.



And how is he rewarded ? By having his perfectly executed goal disallowed. pic.twitter.com/3NYuZ8zWML