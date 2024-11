Με τον Μάρκο Στάμενιτς να αναδεικνύεται σκόρερ χάρη σε υπέροχη ατομική ενέργεια, η Νέα Ζηλανδία διέλυσε με 8-0 τη Σαμόα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών της Ωκεανίας για το Μουντιάλ του 2026.

Πρόκριση με «οκτάρα» και σκόρερ τον Μάρκο Στάμενιτς για τη Νέα Ζηλανδία!

Ο μέσος του Ολυμπιακού αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στη Σαμόα και πέτυχε το ένα από τα συνολικά τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ υπέρ των Νεοζηλανδών, οι οποίοι σφράγισαν την πρόκριση στα μπαράζ της ζώνης της Ωκεανίας που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Παίζοντας και στα 90 λεπτά του θριάμβου κόντρα στην υποδεέστερη Σαμόα, ο Στάμενιτς έγραψε το 5-0 χάρη σε υπέροχο συρτό σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, σημειώνοντας έτσι το δεύτερο τέρμα του με το εθνόσημο σε 24 συμμετοχές.

What a goal from Marko Stamenic for our fifth of the night! 🇳🇿 🚀



Watch live and free on FIFA+ 🎥 pic.twitter.com/4PsVA5ejCG