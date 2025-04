Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο League Stage του επόμενου Champions League και παράλληλα στο τεράστιο χρηματικό έπαθλο που θα βάλει στα ταμεία του με τη συμμετοχή του.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σεζόν έχει ήδη αρχίσει και ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής τόσο από την κατάκτηση της Stoiximan Superleague όσο και από την είσοδο στο League Stage του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρώσει το έδαφος και περιμένουν πλέον την ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για να σφραγίσουν τη μεγάλη τους επιστροφή στ' «αστέρια», συνθήκη που μπορεί να ματαιωθεί μόνο κάτω από τρία ακραία σενάρια.

Το πρώτο από αυτά, μάλιστα, έχει ήδη εξασθενήσει, καθώς Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και το ένα πόδι... εκτός συνέχειας στο Champions League, μετά τις ήττες από Παρί Σεν Ζερμέν (3-1) και Μπαρτσελόνα (4-0) αντίστοιχα.

Έτσι, οι Πειραιώτες βλέπουν τον στόχο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να πλησιάζει ακόμα περισσότερο και μαζί με αυτόν, το τεράστιο οικονομικό έπαθλο που θα εξασφαλίσουν απλά και μόνο με τη συμμετοχή τους!

Όπως έχει αναλυθεί και το περασμένο διάστημα, η είσοδος στο League Stage ισοδυναμεί με εγγυημένα έσοδα της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ κι από εκεί και πέρα κάθε ομάδα προσθέτει στον «κουμπαρά» της ανάλογα με τα αποτελέσματα των 8 αγωνιστικών και το τελικό της πλασάρισμα.

Χαρακτηριστικά, η 36η και τελευταία ομάδα της φετινής κατάταξης, Σλόβαν Μπρατισλάβας, συγκέντρωσε σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ, δίχως να μαζέψει ούτε βαθμό!

Η οικονομική ένεση του Champions League αναμένεται να «ματσάρει» από το... καλοκαίρι τα χρήματα που έβαλε ο Ολυμπιακός στα ταμεία του από τη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν (19,5 εκατ. ευρώ), η οποία έληξε τον Μάρτιο!



💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings ahead of next week quarterfinal 1st legs



🔹 7 of 8 quarterfinalists have surpassed the €100m threshold

🔹 Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 the only quarterfinalist outside Top 10, with €83.7m

🔹 Bayern 🇩🇪 on top with €105.9m earned… pic.twitter.com/i58WhEslt8