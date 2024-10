Ανακοίνωση για τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ εξέδωσαν εθνική Αγγλίας και Αγγλική Ομοσπονδία, εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη τους για τον θάνατο του 31χρονου.

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό - κι όχι μόνο - ποδόσφαιρο ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του στη Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης (9/10).

Τα τραγικά νέα ξεπέρασαν τα ελληνικά σύνορα και απέκτησαν διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στο Νησί. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και η Μπράιτον εξέδωσαν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά δεν ήταν οι μοναδικές.

Σειρά πήρε και η εθνική Αγγλίας, η οποία - παραμονή του αγώνα απέναντι στην εθνική μας ομάδα για το Nations League - έσπευσε να εκφράσει τη λύπη της για τον χαμό του 31χρονου αμυντικού του Παναθηναϊκού.

«Είμαστε πολύ λυπημένοι για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν κοντά σε πολλούς παίκτες μας και εκπροσώπησε την Ελλάδα – τους αντιπάλους μας το βράδυ της Πέμπτης. Σκεφτόμαστε την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ σε σύλλογο και χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε και η Αγγλική Ομοσπονδία (FA), η οποία τονίζει χαρακτηριστικά μέσα από ανακοίνωση: «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια πάνε στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ στον σύλλογο και την εθνική».

We're extremely saddened by the passing of George Baldock.



George was close to many of our players, and represented Greece – our opponents on Thursday night.



We're thinking of George's family, friends and team-mates at club and country at this difficult time. ❤️ https://t.co/agVypQ2eVK