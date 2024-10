Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ και στην Μπράιτον, αφού στον σύλλογο εργάζεται ο αδελφός του, Σαμ.

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο χαμός του προκάλεσε θλίψη και στην Αγγλία, με την πρώην ομάδα του, τη Σέφιλντ να εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου παίκτη. Ο Χάρι Μαγκουάιρ εξέφρασε τον πόνο του για την απώλεια του Μπάλντοκ, ενώ συγκλονισμένοι είναι και οι άνθρωποι της Μπράιτον. Άλλωστε, στους «Γλάρους» εργάζεται ως προπονητής ακαδημιών ο αδελφός του Τζορτζ, Σαμ Μπάλντοκ «Στέλνουμε την αγάπη και τα συλλυπητήρια μας προς τον αδερφό του Τζορτζ και τον συνάδελφό μας Σαμ, την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή».

Ο Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών από τον Γκουστάβο Πογέτ για τους αγώνες της στο UEFA Nations League τον Ιούνιο του 2022. Η σταδιοδρομία του άρχισε από την Μίλτον Κέινς Ντονς το 2010 σε ηλικία 17 ετών και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε αρκετούς αγγλικούς συλλόγους, με τελευταίο σταθμό στο Νησί τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

We are shocked to learn of the passing of George Baldock at the age of 31.



Our love and condolences are with George’s brother and our colleague Sam, and his family and friends at this time. pic.twitter.com/H41Ww18Zki