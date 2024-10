Και στην Ιταλία επιβεβαιώνουν πλέον την αποκάλυψη του Gazzetta σχετικά με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και το πόστο που πρόκειται να αναλάβει στην ΑΕΚ.

Την προηγούμενη εβδομάδα με αποκλειστικό του δημοσίευμα το Gazzetta είχε αποκαλύψει ότι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για την αντικατάσταση του Παναγιώτη Κονέ που παραιτήθηκε από το πόστο του εκτελεστικού διευθυντή θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Μάλιστα, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Ριμπάλτα βρέθηκε αρκετές μέρες στην Αθήνα, έχοντας συναντηθεί εκτός από τον Μάριο Ηλιόπουλο και με τον Ματίας Αλμέιδα.

Η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta έρχεται πέντε μέρες αργότερα από την Ιταλία, με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα να τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter για «δεδομένη συμφωνία προκειμένου ο Ριμπάλτα να αποτελέσει τον νέο διευθυντή ποδοσφαίρου στην ΑΕΚ».

Ο 44χρονος Καταλανός διαθέτει ισχυρή ατζέντα και αρκετές επαφές στην ποδοσφαιρική αγορά έχει μεγάλη εμπειρία χτίζοντας το βιογραφικό του στην Ιταλία και κυρίως στη Γιουβέντους όπου αποτελούσε το δεξί χέρι των ιθυνόντων της «Γηραιάς Κυρίας» για να ακολουθήσει στη συνέχεια το πόστο του αθλητικού διευθυντή στη Ζενίτ και στην Πάρμα, αλλά και του διευθυντή ποδοσφαίρου στη Μαρσέιγ, όπου βρισκόταν μέχρι πέρυσι τον Οκτώβριο.

🚨 Excl. - Done Deal! Javier #Ribalta will be new #AEKAthens’ football director. #transfers