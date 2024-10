Ο Γιώργος Λιάβας αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ και ως αριστερός μπακ, κάτι που σημαίνει πως ήδη έχει… ιδρώσει στη σεζόν παντού στην άμυνα αλλά και στον άξονα. Αναλυτικά πώς έχει «σπάσει» ο χρόνος του.

Το ποιος είναι ο Γιώργος Λιάβας δεν «χρειάζεται» να το αναλύσουμε και για χάρη του δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού ναι μεν πρόκειται για ένα παιδί μόλις 23 ετών ωστόσο λογίζεται και δικαίως ως εκ των ηγετών του Παναιτωλικού.

Βλέπετε όχι μόνο αποτελεί γέννημα-θρέμμα της ομάδας αλλά και τη στήριξε στα (πολύ) δύσκολα, όταν για παράδειγμα υπέγραψε πέρσι την ανανέωση της συνεργασίας του με το club εν μέσω των Play Out και σε ένα χρονικό σημείο όπου η δαμόκλειος σπάθη του υποβιβασμού αιωρούνταν πάνω από το Αγρίνιο.

Ο νεαρός από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην ποδοσφαιρική μας καθημερινότητα, το 2018 όταν ήταν ακόμη ανήλικος, έδειξε πως μπορεί να παίξει και να προσφέρει σε πολλές θέσεις, αν και η κλασική του είναι αυτή στο «6-8».

Την περασμένη περίοδο «εκτόξευσε» τις «μετοχές» του ως εσωτερικός χαφ και επί ημερών του Γιάννη Πετράκη έγινε ακόμη καλύτερος, όμως την ίδια στιγμή αποδεικνύει περίτρανα πως πρόκειται και παραμένει ένας πολυσύνθετος παίκτης.

Ελέω λοιπόν του ότι ο Σεμπάστιαν Μλάντεν έχει «χάσει» ως τώρα τα τρία από τα επτά φετινά παιχνίδια (ένα για τιμωρία που «κουβαλούσε» από πέρσι και δύο λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε εσχάτως) και συνάμα ο Γιασμίν Τσελίκοβιτς δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, φέτος τον έχουμε δει περισσότερο ως στόπερ εκεί όπου άλλωστε στο παρελθόν έχει εκ νέου πολλάκις βρεθεί.

Την ίδια στιγμή κατά συνθήκη «γύρισε» και δεξιός μπακ όπου στις Under ήταν η δεύτερη θέση του και παλαιότερα σε top επίπεδο έπαιζε συχνά (αυτό π.χ. συνέβη στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό όταν και έγινε αλλαγή ο Χάρης Μαυρίας), ενώ κόντρα στην ΑΕΚ άνοιξε… λογαριασμό και ως αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας, μετά το 58’ και την αντικατάσταση του νεαρού Βαγγέλη Νκολάου, που πήρε στο αρχικό σχήμα τη θέση του τραυματία Πέδρο Τορεχόν.

Ετσι μέχρι στιγμής και μαζί με τις καθυστερήσεις μετρά ως τώρα στην τρέχουσα περίοδο 373’ σαν κεντρικός αμυντικός, 189’ στα «6αρο-8άρια», ακόμη 73’ με την «ιδιότητα» του δεξιού ακραίου οπισθοφύλακα και επιπλέον 39’ ως αριστερός, με ανάποδο πόδι.

Για την ιστορία, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο ήταν στις ακαδημίες τερματοφύλακας, άρα οι Λούκας Τσάβες και Αντώνης Στεργιάκης ίσως θα πρέπει να… ανησυχούν ότι θα αποκτήσουν άμεσα έξτρα ανταγωνισμό κάτω από τα γκολπόστ.

Που ξεκίνησε ο Λιάβας ως τώρα στη σεζόν

VS Λαμία: Στόπερ

VS ΠΑΟΚ: Στόπερ

VS Πανσερραϊκό: Αξονα

VS Ολυμπιακό: Στόπερ

VS Αστέρα Aktor: Στόπερ

VS ΟΦΗ: Αξονα

VS ΑΕΚ: Αξονα

Τα λεπτά του ανά θέση στη σεζόν

Στόπερ: 373’ (σ.σ. κόντρα σε Λαμία,ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Αστέρα Aktor)

Αξονας: 189’ (σ.σ. κόντρα σε Πανσερραϊκό, ΟΦΗ, ΑΕΚ)

Δεξί μπακ-χαφ: 73’ (σ.σ. κόντρα σε Πανσερραϊκό, Ολυμπιακό)

Αριστερό μπακ-χαφ: 39’ (σ.σ. κόντρα σε ΑΕΚ)