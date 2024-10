Με Λοντίγκιν εστην εστία και Μπακασέτα-Τσέριν στο κέντρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ντιέγκο Αλόνσο επέλεξε να ξεκινήσει με τον Γιούρι Λοντίγκιν στην αρχική ενδεκάδα με τον Ντραγκόφσκι να μένει εκτός αποστολής εξαιτίας ενοχλήσεων.

Την επιλογή να ξεκινήσει με τον Γιούρι Λοντίγκιν κάτω από την εστία έκανε ο Ντιέγκο Αλόνσο, αφού ο Ντραγκόφσκι έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Στο κέντρο επέλεξε τους Τσέριν και Μπακασέτα μπροστά από τον Γουίλιαν Αράο έκανε ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος διατήρησε και τον Φίλιπ Τζούρισιτς στο αρχικό σχήμα στα αριστερά της επίθεσης, με τον Τετέ να παίρνει θέση στα δεξιά και τον Φακούντο Πελίστρι να μένει στον πάγκο.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός άλλαξε υποχρεωτικά κίπερ, βάζοντας τον Λοντίγκιν. Στο κέντρο της άμυνας επέστρεψε ο Γεντβάι δίπλα στον Ίνγκασον, αφού μεσοβδόμαδα δεν έπαιξε λόγω ροτέισον στο παιχνίδι με τους Βόσνιους. Στα δύο άκρα της: δεξιά επανήλθε ο Μπάλντοκ ενώ αριστερά παρέμεινε ο Μλαντένοβιτς.

Στο κέντρο στην θέση «6» θα βρίσκεται ο Αράο που είχε μία ολιγόλεπτη συμμετοχή κόντρα στην Μπόρατς για να είναι φρέσκος για το ντέρμπι των «αιωνίων». Το μεγάλο δίλημμα ήταν για τις δύο θέσεις μπροστά του. Τελικά εκεί θα βρίσκονται οι Τσέριν και Μπακασέτας.

Στα... φτερά της επίθεσης ο Τζούρισιτς παρέμεινε στο βασικό σχήμα στην αριστερή πλευρά ενώ ο Τετέ επανήλθε στην βασική ενδεκάδα, μετά το παιχνίδι με την Μπόρατς, που μπήκε ως αλλαγή. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λοντίγκιν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μπάλντοκ, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης.

Our starting 11 for today’s game against Olympiacos.#Panathinaikos #PAOFC #slgr#StoiximanSuperLeague #PAOOLY pic.twitter.com/8fXgOgS9hB