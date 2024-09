Οι «γκελαδόροι», η κρίση του Ολυμπιακού και ο «αγέρωχος» ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Σερέτης κάνει την αποτίμηση της 5ης αγωνιστικής, εστιάζοντας στον προβληματικό Ολυμπιακό, τον τρίτο κατά σειρά διεκδικητή του τίτλου που μπαίνει στην τροχιά της κρίσης.

Να, λοιπόν, που ήρθε και η ώρα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ πέρασε τη σοβαρότατη κρίση της μετά το σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα. Aν θα προκύψει και... δεύτερη μετά την αποψινή ισοπαλία της εναντίον της καταπληκτικής Athens Kallithea που έχασε ευκαιρία τεράστια στο δεύτερο ημίχρονο και για τρίποντο; Θα φανεί το βράδυ της επόμενης Κυριακής ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι μετά τις διαδοχικές αποκαρδιωτικές παρουσίες τους με Aστέρα Aktor, Λεβαδειακό, Athens Kallithea έβαλαν άνω τελεία στην Τούμπα. Πήραν μια μικρή ανάσα ανακούφισης σήμερα με το ζόρικο 3-1 επί του Πανσερραϊκού, δουλεύουν με πιο καθαρό μυαλό χωρίς ευρωπαϊκά ματς ακόμα και έχουν μπροστά τους τα δυο σερί ντέρμπι με την Ενωση και τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, όμως, αυτή την πολυτέλεια δεν την έχει πια. Τώρα αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Με ένα ματς Europa League ανά 15 μέρες και με τεράστια πίεση.

Ο υψηλότατος πήχης και το αληθινό πρόβλημα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο... πήχης. Ανέβηκε σε τρομερό ύψος μετά την κατάκτηση του Conference League. Kι όταν ο ηγέτης του club κάνει δημοσίως λόγο για Μπιλμπάο, την εμβληματική για τον Ερνέστο Βαλβέρδε και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πόλη, στην οποία θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League, ο πήχης ανεβαίνει περισσότερο. «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται στην Ευρώπη και γιατί όχι από τη στιγμή που ο τελικός είναι στο σπίτι του προπονητή μας και του Ερνέστο να μην πάμε all the way. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Όταν εγώ μίλαγα για ευρωπαϊκές νίκες και τρόπαια, ορισμένοι στην χώρα μας μπορεί να χλευάζανε. Είδατε οτι ο Ολυμπιακός και πολύ μεγάλες νίκες και το ευρωπαϊκό κύπελλο αξίζαμε»: αυτά είχε πει την ημέρα της κλήρωσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης.Θα αναρωτηθεί λογικά κάποιος: «Είναι κακό να υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες; Και τον ίδιο και τον Καρεμπέ δεν τους... κορόιδευαν όταν μιλούσαν από παλιά για ένα ευρωπαϊκό τελικό;». Ολα σωστά! Ομως η ομάδα έως τώρα δεν «τραβάει».

Το πραγματικό μέτρο σύγκρισης

Και το «μέτρο» δεν πρέπει να είναι ούτε οι ημιτελικοί με την Αστον Βίλα, ούτε ο τελικός με τη Φιορεντίνα. Ούτε ασφαλώς το ιστορικό 6-1 επί της Μακάμπι στους «16». Μέτρο πρέπει να είναι για τον Ολυμπιακό η απόδοσή του, η εικόνα του συνολικά, το πλάνο και η συγκρότησή του σε όλα τα σημαντικά ματς πρωταθλήματος με τον Μεντιλίμπαρ πέρυσι. Μεγάλη η διαφορά συγκριτικά με την εφετινή σεζόν! Οχι μόνο στα ματς με τον Παναιτωλικό και τον Αρη: θα μπορούσε να μπει μια φορά η μπάλα μέσα εναντίον του αγρινιώτικου «πούλμαν», θα μπορούσε χθες να φύγει με την ισοπαλία αν είχε βρει τον τρόπο να μειώσει το σκορ νωρίτερα, στο διάστημα της υπεροχής του στο β' μέρος. Το ζήτημα δεν είναι η απώλεια βαθμών. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που παίζει, ακόμα και στα παιχνίδια που κέρδισε.

Χωρίς κάθετο ποδόσφαιρο, χωρίς αποτελεσματικές άμεσες επιθέσεις (ο Μεντιλίμπαρ προφανώς δεν είναι λάτρης των επιθέσεων με πολλές κατοχές), με μεγάλα αμυντικά προβλήματα, δίχως αξιόλογες εναλλακτικές επιθετικά και με μεγάλο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, όπου ο Ισπανός καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις μέχρι τον Ιανουάριο ή μέχρι ο Γουϊλιαν να φτάσει στο επίπεδο καλού 70λεπτου. Αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός δεν δείχνει ικανός με αυτό που παρουσιάζει και το συγκεκριμένο βάθος του ρόστερ του να μπορέσει μέχρι το τέλος του 2024 να ανταποκριθεί στις εγχώριες και ευρωπαϊκές προσδοκίες, αλλά ας περιμένουμε γενικώς. Και τον Μασούρα, και τον Ρέτσο και τον Ολιβέιρα και τον Γουίλιαν. Δεν είναι αργά, αλίμονο. Ομως και ο Ολυμπιακός πια θα «χτιστεί» μέσα από τα ματς. Κι ας έχει 8/11 ίδιους «βασικούς» συγκριτικά με πέρυσι. Είναι «άλλη» ομάδα!

Ο ΠΑΟΚ «αναβαθμίζεται» λόγω των απωλειών των ανταγωνιστών του

Ο ΠΑΟΚ είναι «ίδια» ομάδα. Κι αυτό είναι... καταπληκτικό για τους πρωταθλητές, παρότι αμυντικά εξακολουθούν να έχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα και θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εχει περισσότερες επιλογές στη μεσαία και στην επιθετική γραμμή του ο Λουτσέσκου, θα βρουν χρόνο όλοι λόγω Ευρώπης, η φάση ξεκινά πολύ καλά για τον Δικέφαλο. Να δούμε και την εξέλιξη και την κατάληξή της: θεωρητικά, μόνο καλύτερα μπορεί να πάει. Προς το παρόν η δική του εικόνα «αναβαθμίζεται» λόγω των απωλειών και της εικόνας των ανταγωνιστών του. Δεν είναι εντυπωσιακός ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Κι αν καταφέρει να αξιοποιήσει το χρόνο και τον «αέρα» που του δίνουν οι... άλλοι, ποιος ξέρει, μπορεί να ξαναγράψει ιστορία επί Λουτσέσκου, με το πρώτο back to back πρωτάθλημα.



Υ.Γ. Στην ίδια περίοδο που άλλες «μεγάλες» ΠΑΕ έχουν πάρα πολύ υψηλές τιμές εισιτηρίων ακόμα και εναντίον «μικρομεσαίων» ομάδων, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι στις περισσότερες θύρες του ΟΑΚΑ τα εισιτήρια εναντίον του Ολυμπιακού θα κοστίζουν 10 και 20 ευρώ. Να λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν...

Υ.Γ. 1: Ο Αρης έχει υλικό για να «κλείσει» την ψαλίδα από την πρώτη τετράδα. Ομως κι αυτός χρειάζεται υπομονή πολλή, είναι σχεδόν καινούρια ομάδα! Εχει πιστούς οπαδούς, μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, ας δοθεί μια ευκαιρία στον Μάντζιο να δείξει τι μπορεί να κάνει με πιο ποιοτικούς παίκτες. Αν και διαφωνώ με τον κόουτς: είναι και οι ξένοι προπονητές, όχι μόνο οι Ελληνες με τη βαλίτσα στο χέρι ανά πάσα στιγμή.

Υ.Γ. 2: ΠΑΟΚ - Αρης και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός την προσεχή Κυριακή. Kαι εν συνεχεία, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός πριν από το δεύτερο, κρίσιμο time out του πρωταθλήματος.