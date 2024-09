Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Φάληρο, με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει με το δίδυμο των Πιρόλα και Ντόι στο κέντρο της άμυνας - Στον πάγκο ο Γουίλιαν.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει με τον Τζολάκη στην εστία, τους Ορτέγα και Ροντινέι στα δύο άκρα της άμυνας και τους Πιρόλα και Ντόι δίδυμο στους στόπερ.

Οι Έσε και Στάμενιτς είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Τσικίνιο μπροστά τους, οι Βέλντε και Ζέλσον στις δύο πτέρυγες και ο Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τους ερυθρόλευκους είναι για πρώτη φορά ο Γουίλιαν και οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Γκαρθία, Κοστίνια, Κάρμο, Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ και Αποστολόπουλος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/ckpHLYTO0B