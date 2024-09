«Στον... αέρα η μεταγραφή του Φοφανά στην ΑΕΚ»

Ο ρεπόρτερ της Independent, Μιγκέλ Ντιλέινι αναφέρει ότι εξ αιτίας μιας διαφωνίας της τελευταίας στιγμής η μετακίνηση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά από την Τσέλσι στην ΑΕΚ είναι στον «αέρα».

Θρίλερ λίγες ώρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου με τη μεταγραφή του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά στην ΑΕΚ.

Το πρωί τόσο αγγλικά δημοσιεύματα, όσο και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τόνιζαν πως είναι δεδομένος ο δανεισμός του 21χρονου Ιβοριανού φορ από την Τσέλσι στην ΑΕΚ με μη υποχρεωτική οψιόν στα 24 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ καλείται να αποφασίσει λίγο πριν το deadline για το αν θα προχωρήσει την υπόθεση, τη στιγμή που από την Αγγλία τα τελευταία λεπτά κάνουν λόγο ότι η μεταγραφή είναι στον... αέρα!

Συγκεκριμένα ο Μιγκέλ Ντιλέινι της Independent έγραψε στο X ότι «η μετακίνηση του Φοφανά στην ΑΕΚ είναι τη δεδομένη στιγμή στον αέρα εξ αιτίας μιας διαφωνίας της τελευταίας στιγμής μεταξύ του ελληνικού συλλόγου και της Τσέλσι».

Fofana's move to AEK Athens now up in the air due to a late disagreement between the Greek club and Chelseahttps://t.co/rwZPcb6Kvb