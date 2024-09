Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από το Ισραήλ (ενώ προέκυψε και δημοσίευμα) μία από τις εναλλακτικές που εξετάζει η ΑΕΚ για την επίθεση και εφόσον καταλήξει αρνητικά η περίπτωση του Φοφανά, είναι ο 29χρονος φορ της Μακάμπι Χάιφα, Φραντζί Πιερό.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για να ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά η περίπτωση του Νταβίντ Ντατρό Φοφανά. Δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση του 21χρονου Ιβοριανού φορ που είναι ο βασικός στόχος για την επίθεση της ΑΕΚ όπως αποκάλυψε το Gazzetta. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι παράλληλα τρέχουν υποθέσεις προκειμένου η Ένωση να μην μείνει εκτεθειμένη και χωρίς δεύτερο επιθετικό.

Η υπόθεση όσον αφορά τον Φοφανά έχει να κάνει με το οικονομικό πακέτο της φόρμουλας συμφωνίας με την Τσέλσι, όπου δεν είχε βρεθεί ακόμα η χρυσή τομή. Με τον παίκτη είναι γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία των κιτρινόμαυρων, αλλά πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος να περιμένουν από εδώ και πέρα στην ΑΕΚ αφού την Τετάρτη ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα.

Όπως έχουμε ενημερώσει από την αρχή της υπόθεσης αναζήτησης φορ, η ΑΕΚ έχει εναλλακτικές περιπτώσεις για να προχωρήσει στο ενδεχόμενο που δεν ολοκληρωθεί η υπόθεση του Φοφανά και δεν βρεθεί κώδικας συμφωνίας με την Τσέλσι. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ισραηλινού One, ο Φρατζί Πιερό της Μακάμπι Χάιφα έχει δεχθεί πρόταση από ελληνική ομάδα που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Αυτή σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta είναι η ΑΕΚ και συνιστά μια από τις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις που δουλεύει η Ένωση στο ενδεχόμενο να ναυαγήσει οριστικά του Φοφανά. Κάτι που σημαίνει ότι η περίπτωση του 21χρονου Ιβοριανού δεν έχει τελειώσει οριστικά είτε θετικά είτε αρνητικά ακόμα.

Μάλιστα το ισραηλινό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πιερό έχει ενημερώσει μέσω του ατζέντη του τη διοίκηση της Μακάμπι Χάιφα ότι επιθυμεί να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο και πως φοβάται να επιστρέψει στο Ισραήλ εξαιτίας της κατάστασης με την ασφάλεια στη χώρα. Μάλιστα εντός της ημέρας αναμενόταν συνάντηση του εκπροσώπου του Πιερό με τους ιθύνοντες της ομάδας. Τα παραπάνω πάντως είχε διαψεύσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με ανάρτησή του στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής.

Το συμβόλαιο του Πιερό με τη Μακάμπι Χάιφα έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2025, έχοντας οψιόν ανανέωσης για επιπλέον ένα έτος, με τον ισραηλινό σύλλογο ωστόσο να φέρεται ότι δεν έχει ενημερώσει ακόμα τον ίδιο αν σκέφτεται να την ενεργοποιήσει. Τη δεδομένη στιγμή ο παίκτης είναι με την Εθνική της Αϊτής, με την οποία σκόραρε στο πρόσφατο 1-4 επί του Πουέρτο Ρίκο για το Nations League του Concacaf, ενώ έχει ακόμα ένα παιχνίδι το βράδυ της Δευτέρας απέναντι στον Άγιο Μαρτίνο.

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν με την Μακάμπι Χάιφα, ο Πιερό μετράει τέσσερις συμμετοχές, τρία γκολ και δύο ασίστ συνολικά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στα προκριματικά τoυ Champions League.

Το Who is Who του Φραντζί Πιερό