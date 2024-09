Στους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Ερυθρού Αστέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σερβία, συγκαταλέγεται τις τελευταίες ώρες ο Σουαλιό Μεϊτέ.

Ένα ολόκληρο καλοκαίρι το όνομά του όχι απλά απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, αλλά έγινε το μεταγραφικό σήριαλ, με τα τόσα «πήγαινε-έλα» και τα «μπρος, πίσω» του Γάλλου, με ρίζες από την Ακτή Ελεφαντοστού, μέσου.

Ο «Δικέφαλος» τελικά επέλεξε στη θέση του, με μεγάλη καθυστέρηση είναι αλήθεια, τον Τιεμουέ Μπακαγιόκο και ο Σουαλιό Μεϊτέ φαίνεται να οδεύει προς το Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα.

Η αποχώρηση του Νοτιοκορεάτη, Χουάν Ιν-Μπέομ, μετά την πρόκριση του Ερυθρού Αστέρα στη League Phase του Champions League, υποχρεώνει τους Σέρβους του Λιούτιτσα Μπογκντάν να βρουν τον αντικαταστάτη του, όπως αναφέρει η Telegraf υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτός να είναι ο 30χρονος μέσος της Μπενφίκα, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Στα υπόψη του Ερυθρού Αστέρα παραμένει και ο Ράντε Κρούνιτς της Φενέρμπαχτσε, ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα, που κατά σύμπτωση θα αντιμετωπίσει την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Λουζιτανοί θέλουν να απεμπλακούν από το «βαρύ» συμβόλαιο του Μεϊτέ (μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα πρέπει να πάρει 3,6 εκατ. ευρώ), ενώ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Λορέντζο Λεπόρε, ο Γάλλος χαφ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αστέρα και περιμένει το τελικό «OK» από την Μπενφίκα για να ταξιδέψει στο Βελιγράδι.



Info: #Benfica & #RedStarBelgrade are in concrete talks about Soualiho #Meite.



Parties are trying to structure the deal between the clubs over a free transfer with add-ons and percentage.



Everything agreed on the player side. pic.twitter.com/FqVnIwTHI2