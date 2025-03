ΠΑΟΚ για Τάισον: «Ο δικός μας Τάι δεν μπορεί να μείνει μακριά από τους συμπαίκτες του» (vid)

Το πρόγραμμα της προπόνησης του ΠΑΟΚ περιελάμβανε αποθεραπεία για τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όμως ο Τάισον βγήκε στο γήπεδο να δει τους συμπαίκτες του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στην Τούμπα και το πρόγραμμα για τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στους Αρκάδες περιελάμβανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση σε γυμναστήριο και πισίνα. Με μια εξαίρεση.

Ο Τάισον επέλεξε να βγει στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας και παρακολούθησε το πρόγραμμα της προπόνησης των υπόλοιπων συμπαικτών του, θέλοντας να είναι δίπλα τους.

«Ημέρα αποθεραπείας, αλλά δεν μπορεί να μείνει μακριά από τους συμπαίκτες του! Κυρίες και κύριοι, είναι ο Τάι μας!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του ΠΑΟΚ.

Recovery day, but he can't stay away from his teammates! Ladies and gentlemen, he is our Tai! 🤍🖤@taisonfredaT7 pic.twitter.com/xYxnFls4MM