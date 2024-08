«Ο Ντάτρο Φοφανά της Τσέλσι εξετάζει την προοπτική της Ελλάδας»

Σύμφωνα με το BBC ο Ντάτρο Φοφανά της Τσέλσι εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ελλάδα να είναι ένας από τους ενδεχόμενους προορισμούς.

Ο Ντάτρο Φοφανά της Τσέλσι δεν κατάφερε το βράδυ της Παρασκευής να ολοκληρώσει κάποια μεταγραφή, καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο με τη Χόφενχαϊμ όσο και με τη Σάντερλαντ, οδηγήθηκαν σε «ναυάγιο».

Σύμφωνα με τον Νιζάαρ Κινσέλα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Τσέλσι, ο Ιβοριανός επιθετικός εξετάζει τους εναλλακτικούς προορισμούς του, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, η χώρα μας είναι ένας από τους προορισμούς τους οποίους ο Φοφανά εξετάζει και θα μπορούσε να επιλέξει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πέρα από την Ελλάδα, στην ανάρτηση αναφέρονται επίσης και οι Τουρκία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σαουδική Αραβία.

🚨David Datro Fofana was one of multiple Chelsea players who saw their moves collapse last night, amid attempts by Sunderland and Hoffenheim.



Moves to Greece, Turkey, Netherlands, Portugal and Saudi Arabia are now considered. pic.twitter.com/fJLoynQv19