Σύμφωνα με το «footmercato» ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ.

Από ανατροπή σε ανατροπή πηγαίνει η υπόθεση του Ντάνιελ Ποντένσε. Παρά τα πρωινά δημοσιεύματα των Άγγλων που ανέφεραν πως ο Πορτογάλος εξτρέμ και στόχος του Ολυμπιακού βρίσκεται πιο κοντά στην παραμονή στη Γουλβς, το «footmercato» διαψεύδει και τονίζει ότι ο 28χρονος οδεύει προς Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Σάντι Αουνά, ο Ποντένσε βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Όπως αναφέρει ο Γάλλος δημοσιογράφος, αυτή τη στιγμή ο Πορτογάλος μοιάζει να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην Αλ Σαμπάμπ και εάν δεν προκύψει κάποια νέα ανατροπή, τότε θα γίνει σύντομα κάτοικος Σαουδικής Αραβίας.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική κατάληξη της περίπτωσης του Ποντένσε που έχει απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό από την αρχή της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Αξίζει να σημειωθεί πως η μεταγραφική περίοδος στη Σαουδική Αραβία λήγει στις 02/09 και οι πληροφορίες χρίζουν φαβορί την Αλ Σαμπάμπ.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇵🇹 #SPL |



🔐 Daniel Podence is close to sign to Al-Shabab 🇸🇦https://t.co/ms9FlSujZX pic.twitter.com/9tOgKC5UFw