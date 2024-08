Η Γουλβς δεν τα βρίσκει με την Αλ Σαμπάμπ για τη μεταγραφή του Ντάνιελ Ποντένσε και στο στρατόπεδο των «λύκων» θεωρούν πως ο Πορτογάλος θα συνεχίσει στο «Μολινό».

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Ντάνιελ Ποντένσε για τη Γουλβς. Παρότι τις τελευταίες ώρες η μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ έμοιαζε ότι βρισκόταν στον σωστό δρόμο, οι Άγγλοι τονίζουν πως οι δύο ομάδες δεν μπορούν να βρουν τη «χρυσή τομή» ώστε να υλοποιηθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η Γουλβς και η Αλ Σαμπάμπ δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουν στα νούμερα της μεταγραφής. Οι Σαουδάραβες προσφέρουν μέχρι στιγμής 5 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ανεβάσουν την πρόταση τους, την ίδια ώρα που η Γουλβς αξιώνει τα διπλάσια. Όπως αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος, τη δεδομένη στιγμή στο στρατόπεδο της Γουλβς υπάρχει η αίσθηση πως ο Ντάνιελ Ποντένσε θα συνεχίσει στο «Μολινό» και μετά το τέλος καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Πορτογάλος αποτελεί στόχος του Ολυμπιακού από την έναρξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

