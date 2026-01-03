Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Sky Sports, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν στη λίστα τους τον μέσο του Ολυμπιακού, ενόψει 2026.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι αναμφίβολα ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν πολύ μέσα στη χρονιά που μόλις ξεκίνησε.

Όχι μόνο εμάς, αλλά και τους ξένους, καθώς ο χαφ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετούς μήνες έχει μπει στα μπλοκάκια κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων που παρακολουθούν από κοντά την περίπτωσή του. Μην ξεχνάμε άλλωστε και τα -σχετικά πρόσφατα- εγκωμιαστικά σχόλια του Τσάμπι Αλόνσο, κατά την επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στη χώρα μας.

Στα 19 του χρόνια ο νεαρός μέσος όπως είπαμε προσελκύει αρκετό ενδιαφέρον, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι μια από τις ομάδες που τον «τσεκάρουν». Όπως ανέφερε ρεπόρτερ του Sky Sports, οι «κόκκινοι διάβολοι» πρόκειται να εγκαταλείψουν την περίπτωση του Κάρλος Μπαλεμπά της Μπράιτον.

Έτσι, ίσως κινηθούν για δυο άλλους χαφ μέσα στο 2026, με τον Μουζακίτη να είναι ο ένας και ο Μπουαντι της Λιλ ο άλλος που αναφέρεται στο «τιτίβισμα».