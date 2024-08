Τα ευχαριστώ του Αϊτόρ για όσα έζησε στον Παναθηναϊκό (vid)

Με βίντεο που ανέβασε με τις καλύτερες στιγμές του στον Παναθηναϊκό, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα ευχαρίστησε τους «πράσινους».

Μετά από 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Αίτόρ Κανταλαπιέντρα αποτελεί παρελθόν από τους «πράσινους», καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας. Το «τριφύλλι» ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του τον Ισπανό μεσοεπιθετικό, ενώ και ο Αϊτόρ έκανε το ίδιο. Ανέβασε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του αναφέροντας «Σας ευχαριστώ για όλα, ήταν χαρά μου» βάζοντας μια πράσινη καρδιά και ένα τριφύλλι.

Thanks for everything. It was a pleasure 💚☘️ pic.twitter.com/nJ4ewliweH