Παίκτης της Σουόνσι είναι και επίσημα ο Νέλσον Άμπι, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό ως δανεικός για την ομάδα της Championship, μέχρι το τέλος της σεζόν 2024/2025.

Ο Νέλσον Άμπι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουόνσι υπό τη μορφή δανεισμού, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η ουαλική ομάδα.

Ο 20χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού προτιμήθηκε να πάει στην Championship για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε μόλις τέσσερις φορές με τους Ερυθρολεύκους.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο Άμπι αποκτήθηκε στα μέσα της περσινής σεζόν από την Ρέντινγκ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Swansea City have signed defender Nelson Abbey on loan from Olympiacos, subject to international clearance.



