«Η Σουόνσι θέλει δανεικό τον Αμπι»

Στην Αγγλία μετέδωσαν πως η Σουόνσι ενδέχεται να πάρει τον Νέλσον Αμπι ως δανεικό από τον Ολυμπιακό.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Νέλσον Αμπι στην Αγγλία έθεσαν επί τάπητος ορισμένα Μέσα ενημέρωσης στο «Νησί».

Οπως μετέδωσαν σχετικά η Σουόνσι που συμμετέχει στην Championship ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού με τη μορφή του δανεισμού από τον Ολυμπιακό, οπότε και ίσως υπάρξουν σχετικές εξελίξεις.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός… έπιασε τον περασμένο Γενάρη λιμάνι προερχόμενος από τη Ρέντινγκ και έπαιξε με τους «ερυθρόλευκους» σε 4 ματς της Stoiximan Super League.

