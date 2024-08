Το πρώτο του μήνυμα μέσω των social media έστειλε ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Φακούντο Πελίστρι, με τον Ουρουγουανό να κάνει λόγο για νέες περιπέτειες.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι εδώ και λίγες ώρες ο Φακούντο Πελίστρι, με τον Ουρουγουανό να πραγματοποιεί μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Γαλλία και να υπολογίζεται για τα παιχνίδια με τη Λανς. Ο 22χρονος εξτρέμ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω social media αναφέροντας «Νέες περιπέτειες, ανυπομονώ να σας συναντήσω»,

new adventures!



thanks @paofc_ for the welcome! looking foward to meet you pic.twitter.com/toeOnG4nzI