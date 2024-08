Μία πολύ όμορφη επίσκεψη είχαν οι παίκτες των Νέων του Ολυμπιακού καθώς φωτογραφήθηκαν με την ελληνική σημαία και αυτή της ομάδας μπροστά από το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στη Βραζιλία βρίσκεται η αποστολή των Νέων του Ολυμπιακού ενόψει του σπουδαίου αγώνα για το Διηπειρωτικό Κύπελλο κόντρα στη Φλαμένγκο στο Μαρακανά.

🔴⚪️🇧🇷 Επίσκεψη στο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για την ομάδα Νέων του Θρύλου! / Our Youth Team visited today the statue of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro! pic.twitter.com/GP61HnvEEb