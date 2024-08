Με τον Κωστούλα στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν, όπου θα κλείσει και τα 100 χρόνια ζωής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #VOLOLY​ #slgr pic.twitter.com/3oc1pMccxF