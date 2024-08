Ο Πεπ Μπιέλ είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Σάρλοτ από το MLS καθώς ανακοινώθηκε από τον σύλλογο των ΗΠΑ και επιβεβαιώθηκε πως υπάρχει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ο Πεπ Μπιέλ ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού και πήρε χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλα τα φιλικά που έδωσαν οι Πειραιώτες το φετινό καλοκαίρι, χωρίς να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να παραμείνει στο ρόστερ.

Un mediocampista talentoso con un tiro letal ⚡️



Welcome to the Queen City, Pep Biel! #ForTheCrown pic.twitter.com/PaYHxl0gPX