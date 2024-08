Ο Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ ξεκίνησε το ταξίδι του για την Σαουδική Αραβία όπου πηγαίνει για να υπογράψει στην νέα του ομάδα, Αλ Κχολούντ.

Τα τυπικά έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ του ΠΑΟΚ στην Αλ Κχολούντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε σήμερα το ταξίδι του στην χώρα της Μέσης Ανατολής προκειμένου να διευθετήσει και τα θέματα αυτά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.

Μάλιστα ο Φαμπρίτσιο Ρομανό δημοσίευσε μία φωτογραφία που φαίνονται ο Τροστ-Εκόνγκ και ο ατζέντης του, Ντέιβιντ Μος να ταξιδεύουν αεροπορικώς με προορισμό την Σαουδική Αραβία.

🛩️🇸🇦 William Troost-Ekong and his agent David Moss, on their way to Saudi Arabia as he’s signing for Al Khalood. pic.twitter.com/buImLa9dIP