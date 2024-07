Ο ΠΑΟΚ έκλεισε και φέρνει στη Θεσσαλονίκη ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου! Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τη μεταγραφή-έκπληξη του αρχηγού της U23 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Ούτε ο Σόλα Σορτάιρ «κάνει χάρη» που έρχεται να παίξει στην Ελλάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ τού «κάνει χάρη» να τον έχει παίκτη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τελεία και παύλα.

O Σόλα Σορτάιρ ήταν ένα από τα πιο υποσχόμενα project για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατέχοντας μάλιστα το ρεκόρ του συλλόγου για τον νεότερο παίκτη που έπαιξε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Αγγλονιγηριανός έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 17 ετών και εξακολουθεί να διατηρεί το ρεκόρ ως ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε με τη Γιουνάιτεντ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 8 Φεβρουαρίου 2021, μια εβδομάδα αφότου έγινε 17 ετών. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2021 οι «Κόκκινοι Διάβολοι» υποδέχθηκαν τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Ολντ Τράφορντ» για τη φάση των «16» του Europa League. Ο Όλα Γκούναρ Σόλσκιερ ήταν στον πάγκο και ο προπονητής που έδωσε την ευκαιρία στον 17χρονο, τότε, Σόλα Σορτάιρ, να γράψει ιστορία.

Στο 75ο λεπτό τον έριξε στο ματς στη θέση του Μέισον Γκρίγουντ (οι δυο τους ξανά συναντήθηκαν αυτό το καλοκαίρι κάνοντας μαζί ατομικές προπονήσεις), ενώ τέσσερις ημέρες νωρίτερα τον είχε χρησιμοποιήσει ως αλλαγή στο 88ο λεπτό αντί του Μάρκους Ράσφορντ, στην εντός έδρας νίκη πρωταθλήματος με 3-1 επί της Νιούκαστλ για το πρωτάθλημα στο επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ.

Shola Shoretire becomes Man Utd's youngest ever player in Europe...



He only turned 17 at the start of the month 🤯#UEL pic.twitter.com/UldKf6ZDju