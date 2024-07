Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε προφορικά με τον 20χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό Σόλα Σορτάιρ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έμεινε ελεύθερος από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν κλείσει τον Μαροκινό επιθετικό Ταρίκ Τισουντάλι, πιέζουν για την απόκτηση του Φεντόρ Τσάλοφ και τώρα έκλεισαν τον νεαρό μεσοεπιθετικό Σόλα Σορτάιρ!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως οι Θεσσαλονικείς έχουν κλείσει τον 20χρονο ποδοσφαιριστή, με την πλευρά του ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για την επόμενη τετραετία, έως το καλοκαίρι του 2028 και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ο Σορτάιρ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Greek side PAOK have reached verbal agreement to sign former Man United talent Shola Shoretire.



Despite interest from England, Spain, MLS and Saudi clubs, Shoretire is now expected to travel & sign next week.



Shoretire, available as free agent after leaving #MUFC. pic.twitter.com/ukaq7CTI01