Ο Σόλα Σορτάιρ έπαιξε στο Youth League πριν «κλείσει» τα 15 του, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αγωνίστηκε ποτέ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το 2021 πήρε το «Jimmy Murphy Young Player of the Year», που αντιστοιχεί στον κορυφαίο παίκτη όλων των ακαδημιών του club.

Από το... πουθενά λοιπόν στην ποδοσφαιρική μας πραγματικότητα μπήκε ο Σόλα Σορτάιρ και ο νεαρός μεσοεπιθετικός αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε ήδη με το club.

Ετσι οι πρωταθλητές Ελλάδος θα πάρουν έναν παίκτη μόλις 20 ετών που έχει διατελέσει αρχηγός των «μικρών» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετρά συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα των «Κόκκινων Διαβόλων» και πολλάκις στο νησί έχουν ειπωθεί τα καλύτερα για το ταλέντο του.

Αυτόματα γύρω από το όνομά του δημιουργείται ένας «μύθος», ενώ το backgraound του «δικαιολογεί» το γιατί ο πιτσιρικάς δεν προέκυψε «σήμερα» στη μεταγραφική «πραγματικότητα» του Δικεφάλου, αλλά από την Τούμπα «δουλεύουν» από καιρό την υπόθεσή του με ευτυχή πλέον κατάληξη.

Μάλιστα η έλευσή του στη Θεσσαλονίκη θα γίνει με την «ιδιότητα» του free agent, ενώ τα δημοσιεύματα πέρα από την Μάγχη αναφέρουν πως ο ίδιος δεν θέλησε να συνεχίσει στο club και επιθυμούσε να αναζητήσει την τύχη του κάπου αλλού, καθώς θεωρούσε πως δεν είχε μέλλον με τον Ερικ Τεν Χαγκ στα «ηνία».

Μάλιστα στο διαδίκτυο προκύπτουν ρεπορτάζ ότι ομάδες όπως η Λάτσιο αλλά και οι «μεγάλες» της Τουρκίας (σ.σ. κυρίως η Γαλατά) κινήθηκαν για την απόκτησή του, ωστόσο εκείνος βρίσκεται καθ' οδόν για τα μέρη μας.

Ο «ήρωας» της ιστορίας μας γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2004 στο Νιούκαστλ, δηλαδή μερικούς μήνες πριν «γραφτεί» από τη «γαλανόλευκη» το έπος της Πορτογαλίας.

Ο πατέρας του που θεωρείται ένας πετυχημένος επιχειρηματίας κατάγεται από τη Νιγηρία (σ.σ. δεν έχει κρύψει πως επιθυμεί ο γιος του να παίξει με τους «Σούπερ Αετούς» σε επίπεδο Εθνικής Ανδρών), η μητέρα του από την Αγγλία και μικρός ακόμη πέρασε την πόρτα της φημισμένης ακαδημίας «Wallsend Boys Club».

Υστερα βρέθηκε στα τμήματα υποδομής των «ανθρακωρύχων», όμως όταν ήταν 10 ετών η οικογένειά του μετακόμισε στο Μάντσεστερ για επαγγελματικούς λόγους. Αρχικά θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στη Σίτι, όμως εκεί δεν... αναγνώρισαν το ταλέντο του και έτσι βρέθηκε στη Γιουνάιτεντ όπου αμέσως τον «κλείδωσαν» στα μέρη τους.

Ο Σορτάιρ άρχισε να «καταπίνει» τις ηλικιακές ομάδες του συλλόγου και στις 12 Δεκεμβρίου του 2018 «έγραψε» ιστορία καθώς έπαιξε ως αλλαγή στο Youth League κόντρα στη Βαλένθια και σε ηλικία 14 ετών και 314 ημερών έγινε τότε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στην ιστορία του θεσμού, ρεκόρ που πάντως «καταρρίφθηκε» αργότερα (αυτή τη στιγμή είναι ο 4ος πιο μικρός ever).

Το παραπάνω εύρημα κάνει μάλλον εύκολα αντιληπτό πως η ομάδα τον «πίστευε» πολύ και μάλιστα εκείνο το διάστημα όπου ακόμη δεν είχε «κλείσει» τα 15 ήταν στην U18 (εκ των πρωταγωνιστών της που έφτασε το 2018/19 ως τα ημιτελικά του δικού της τουρνουά).

Δεξιοπόδαρος, δεν λογίζεται για κλασικός winger όμως παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, από το 2019 άρχισε να καλείται συνεχώς και στα «μικρά» αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Αγγλίας.

Μέχρι που φτάσαμε το 2020/21, όπου και «εκτόξευσε» τις μετοχές του. Εκείνη τη σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης όλων των τμημάτων υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του απονεμήθηκε το «Jimmy Murphy Young Player of the Year», ένα βραβείο που στο παρελθόν κέρδισαν οι Ράιαν Γκιγκς, Πολ Σκόουλς, Φιλ Νέβιλ αλλά και ο παλιός «δικός» μας Φεντερίκο Μακέντα που φόρεσε παλαιότερα τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

