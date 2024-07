Ακόμα μία ομάδα μπήκε στο «κόλπο» για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και αυτή είναι η Χόφενχαϊμ όπως αναφέρουν στην Τουρκία.

Μετά τις Μποταφόγκο και Μπράγκα, μία ακόμα ομάδα φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στο... παιχνίδι για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, η Χόφενχαϊμ προστέθηκε στους... μνηστήρες του 22χρονου φουλ μπακ και ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, την ίδια στιγμή, που η ίδια πηγή ανέφερε και πόσα ζητάει ο Παναθηναϊκός.

Όπως τονίζει, το «τριφύλλι» θα ανάψει το πράσινο... φως μόνο αν έρθει μία προσφορά ύψους 3,5 με 4 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι.

