Mία ανάσα από μία πολύ μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Τούρκος δημοσιογράφος που αποκάλυψε την πρόσληψη του Φατίχ Τερίμ, αναφέρει πως το Τριφύλλι έχει φτάσει σε συμφωνία με την «Τσιμπόμ» για την μεταγραφή του Τετέ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Γιαγκίζ Σαμπουνσουόγλου, οι «πράσινοι» τα έχουν βρει σε όλα με τη Γαλατά και μάλιστα, ο 24χρονος εξτρέμ είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, πρόκειται για μία μεταγραφή από το «πάνω ράφι» αφού ο ποδοσφαιριστής μέτρησε πέρσι 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον τουρκικό σύλλογο με απολογισμό 3 γκολ και 6 ασίστ.

Το Who is Who του Τετέ