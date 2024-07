Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το ποια θα ήταν ιδανική κλήρωση για την Ένωση και την αποστολή του Πελάδο με τη συγκεκριμένη ενίσχυση...

Ημέρα κλήρωσης των ελληνικών ομάδων για τα ευρωπαϊκά Κύπελλα σε μια χρονιά με το απόλυτο παράδοξο, αλλά και γνωστό όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος να παίζει στο Conference League, ελέω της κατάκτησης του τροπαίου της συγκεκριμένης διοργάνωσης από τον Ολυμπιακό. Έτσι η ΑΕΚ μπήκε στη διαδικασία να έχει το δυσκολότερο έργο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα μας με την υποχρεώση να περάσει τρεις προκριματικές φάσεις για να βρεθεί στη φάση ομίλου με το νέο τρόπο διεξαγωγής τέλος πάντων και της τρίτης διοργάνωσης της UEFA που έχει αποδειχθεί ότι ταιριάζει απόλυτα στις ελληνικές ομάδες.

Η ΑΕΚ στη διαδικασία των play off του Conference League είναι πολύ πιθανό να έχει πολύ δύσκολη αντίπαλο, για παράδειγμα την Τσέλσι, γεγονός που μετατρέπει σε ακόμη μεγαλύτερο το περσινό πρωτάθλημα που έκανε δώρο. Όλα αυτά θα τα είχε γλιτώσει έχοντας παράλληλα και δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία σε φάση ομίλων ότι και αν γινόταν. Ελπίζω πραγματικά το πάθημα να γίνει μάθημα και αυτό θα φανεί από τις πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος όπου η Ένωση έχει εύκολο πρόγραμμα και απαγορεύεται να μην κάνει το απόλυτο νικών. Αλλά αυτό θα μας απασχολήσει στην ώρα του, παρακάτω στο κείμενο, για να μη τα μπλέκουμε, αφού τώρα εστιάζουμε στην κλήρωση μιας και μας δόθηκαν τα δεδομένα!

Το ιδανικό για την Ένωση δεν υπάρχει, αφού όπως και να 'χει θα χρειαστεί υπέρβαση στη διαδικασία των play off. Ακόμη και να αντιμετωπίσει μια εκ των ηττημένων ομάδων που θα έρθουν από το Europa League, αν αυτές είναι οι αναμενόμενες Βοιβοντίνα και Μακάμπι (αφού αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ και την Μπράγκα αντίστοιχα), η ΑΕΚ στα play off θα μπει πάλι ως ανίσχυρη, μιας και οι δυο συγκεκριμένες ομάδες έχουν χαμηλότερο συντελεστή απ' την Ένωση! Για να πάρει εισιτήριο και να μπει η ομάδα του Πελάδο ισχυρή στη κλήρωση των play off του Conference θα πρέπει να αποκλειστεί μια εκ των Αγιαξ και Μπράγκα, να τη βρει στο δρόμο της η ΑΕΚ στην επόμενη φάση και να πάρει το εισιτήριο της και τον συντελεστή της...

Η... μπάλα περνάει πλέον στον Αλμέιδα!

Κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί για να είμαστε ειλικρινείς: εννοώ πως μοιάζει απίθανο να μείνουν εκτός συνέχειας Europa άμεσα οι Άγιαξ και Μπράγκα, να έρθουν στο Conference, να κληρωθεί μια εκ των δύο με την ΑΕΚ και φυσικά να την αποκλείσουμε! Η λογική λέει πως και στην επόμενη προκριματική φάση πριν τα play off, εφόσον έχει κάνει τη δουλειά με την ομάδας της Ανδόρα η Ένωση, θα ακολουθήσει ένας βατός ακόμη αντίπαλος πριν πάμε στα play off, όπου εκεί θα υπάρχουν ομάδες πολύ δύσκολες, στο 50% των υποψηφίων, αφού θα πρόκειται για ομάδες από το Big 4 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όμως θα βρίσκονται και ομάδες που είναι ισχυρές αλλά η ΑΕΚ τις έχει και μπορεί να τις αποκλείσει σε δίπλα ματς.

Άλλωστε το χει καταφέρει στο πρόσφατο παρελθόν με πολύ σημαντικότερους αντίπαλους, αφού πάντα απαιτούνταν υπέρβαση για να προκριθεί, μιας και ήταν συνέχεια στους ανίσχυρους... Η αλήθεια είναι ότι έως τότε θα έχουν μπει στην ομάδα στο 100% και τα νέα μεταγραφικά της αποκτήματα, τα υπερόπλα της από την Αργεντινή (Περέιρα και Λαμέλα) και οι υπόλοιποι, αφού έγινε σωστή δουλειά στον αγωνιστικό σχεδιασμό και μάλιστα σε πολύ καλό χρόνο όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι θα χάσουν μόνο τα ματς με την Ιντερ Εσκάλδες και από την επόμενη φάση θα είναι διαθέσιμοι όλοι όσοι έχουν ήδη αποκτηθεί προς αξιοποίηση, κοινώς για χρησιμοποίηση, από τον Αργεντινό τεχνικό...

Εδώ είναι το όλο θέμα φέτος. Άσχετα με την κλήρωση της ΑΕΚ που προφανώς θα παίξει ρόλο για το ευρωπαϊκό της μέλλον, διότι αν είναι η Τσέλσι θα είναι βουνό για να ξεπεραστεί οσες υπερβάσεις κι αν έχει κάνει η ομάδα στο παρελθόν (πρόσφατο και μη), η... μπάλα περνάει πλέον στον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος πρέπει να εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό τη σούπερ ενίσχυση της Ένωσης που θα έχει και ανάλογη συνέχεια, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια ακόμη καλύτερη ομάδα από αυτές τις δύο χρονιές. Ο Πελάδο μας πρόσφερε έναν γκρουπ με το προηγούμενο ρόστερ όπου πρωταγωνίστησε και τις δύο σεζόν (τη μια εκ των δύο τα πήρε όλα, τη δεύτερη τα έχασε κι ας έφτασε ως το τέλος). Τώρα έχει τα υλικά για να απογειώσει το έργο του και απέβαλε ένα κομμάτι που είχε το περσινό καλοκαίρι και του στοίχισε: τον συναισθηματισμό με πρόσωπα, ή έστω τη δεύτερη σεζόν τους έμαθε καλύτερα και πήγε σε προσθήκες απογείωσης!

Υγ: Ότι βλακεία στην Ελλάδα από οπαδούς και άσχετους θα την ακούσει. Διαβάζουμε σχόλια (κυρίως από άλλης ομάδας οπαδούς) για τον Αργεντινό star σχετικά με το γεγονός ότι είχε τραυματισμούς πέρυσι θαρρείς και το έκρυψαν τα ΜΜΕ αυτό σαν γεγονός τη στιγμή που δεν ανέδειξαν ότι μια σεζόν πριν δεν είχε προβλήματα αντίστοιχα. Έπειτα πήραν αυτό και το έκαναν λύσσα (ακόμη και σε site οπαδικής ερυθρόλευκης απόχρωσης που κράζουν και τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ επειδή δεν γράφουμε την αλήθεια, τη δική τους) ότι είναι πίσω και δεν θα δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα για καιρό. Πώς θέλει, γράφανε, πολύ χρόνο για να προπονηθεί στο φουλ και επειδή έπρεπε να απογειώσουν την βλακεία τους, πέταξαν και ένα στην ΑΕΚ τρέμουν ήδη. Βέβαια ο Λαμέλα προπονήθηκε από χθες σε φουλ ρυθμό, κανονικά, έβγαλε όλο το πρόγραμμα (και ο Περέιρα), αλλά μη τους το χαλάμε. Στο χορτάρι θα κριθούν όλοι και όλα κύριοι αλλά μην ασχολείστε με την ΑΕΚ, έχετε τόσα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα (που δεν έχετε κι ιδέα), δεν υπάρχει λόγος και χρόνος να ασχολείστε με άλλες ομάδες.