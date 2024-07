Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Άρης συνεχίζει να παλεύει την υπόθεση του Καρασκίγια, όμως δεν τα βρίσκει με το Χιούστον.

Ο δημοσιογράφος Χοσέ Μιγκέλ Ντομίνγκεζ δημοσίευσε ένα μίνι ρεπορτάζ στην πλατφόρμα X για τον ποδοσφαιριστή των Χιούστον Νταϊνάμο, Ανταλμπέρτο Καρασκίγια, για τον οποίο είχε κάνει πρόταση ο Άρης σύμφωνα με Αμερικανό συνάδελφο.

Εκείνος επιβεβαίωσε πως οι «κίτρινοι» συνεχίζουν να βρίσκονται μέσα στην υπόθεση για τον 25χρονο Παναμέζο κεντρικό μέσο. Η δυσκολία γι' αυτούς είναι να τα βρουν στα χρήματα που θέλει το αμερικανό κλαμπ για να τον παραχωρήσει, αφού ο Καρασκίγια έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, μιας και υπάρχει διαφορά σ' αυτά που προσφέρει ο Άρης και σε κείνα που θέλει η ομάδα του Χιούστον.

Προσθέτει ακόμη πως στην διεκδίκηση του παίκτη είναι και η Αλαβές, αλλά και πιθανότατα η Πόρτο, σε περίπτωση όμως που πουληθεί ο Μάρκο Γκρούγιτς.

EXCLUSIVA. No se descarta "absolutamente nada" en las carpetas que se manejan hoy por el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.



1. Alavés lo quiere. 🇪🇸

2. Aris quiere, pero no alcanza los precios que pide Dynamo Houston. 🇬🇷

3. Porto aún no se descarta, pero debe salir… pic.twitter.com/w2lJBU4wb1