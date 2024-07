Πρόταση για τον διεθνή Παναμέζο χαφ του Χιούστον, Ανταλμπέρτο Καρασκέγια, φέρεται να έχει καταθέσει ο Άρης σύμφωνα με δημοσίευμα από τις Η.Π.Α.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Άρης κατέθεσε πρόταση αγοράς του διεθνούς Παναμέζου μέσου, Ανταλμπέρτο Καρασκέγια, ο οποίος ανήκει στο Χιούστον.

Για την ακρίβεια, στον λογαριασμό του στο «Χ» ο αρθρογράφος Τομ Μπόγκερτ αναφέρει ότι οι «κίτρινοι» κατέθεσαν πρόταση αγοράς περί των 3.000.000 ευρώ στο Χιούστον για την απόκτηση του Ανταλμπέρτο Καρασκέγια αλλά η ομάδα του MLS απέρριψε την προσφορά έχοντας σχεδόν διπλάσιες απαιτήσεις. Tο συμβόλαιο του 26χρονου Παναμέζου λήγει τον Δεκέμβρη του 2025, ωστόσο, ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι υπάρχει προοπτική παραχώρησής του σε ομάδα της Ευρώπης αλλά με πολλά περισσότερα χρήματα σε σχέση με την προσφορά του Άρη.

Το Χιούστον είχε αποκτήσει τον «Κόκο» Καρασκέγια από την Καρταχένα έναντι 1.82 εκατ. ευρώ το 2023 και συνολικά στην αμερικανική ομάδα αγωνίστηκε σε 102 παιχνίδια έχοντας εννιά γκολ και 14 ασίστ.

Sources: Houston Dynamo reject an offer from Greek side Aris FC for Coco Carrasquilla.



Offer below Carrasquilla’s value. Houston open to letting Carrasquilla go to Europe for fair value. Not this offer.



🤝 @CLMerlo pic.twitter.com/DsNgF4N4N4