Στα πόδια του Ερικ Λαμέλα «σφάχθηκαν» παλαιότερα Ρίβερ Πλέιτ και Μπαρτσελόνα, οι μεταγραφές του ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ και για πάνω από 15 χρόνια παίζει μαζί με τους κορυφαίους και λογίζεται ένας εξ' αυτών. Λατρεύει την οικογένειά του, είναι φιλόζωος, το «Puskás Award» του 2021 και γιατί τον φωνάζουν «Coco».

Ηταν 4 Μαρτίου του 1992 όταν στο Καραπατσάι, μία πόλη σκάρτων 17.000 ψυχών που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Μπουένος Αϊρες, γεννήθηκε ο Ερικ Λαμέλα. Είναι το ένα από τα τρία παιδιά της φαμίλιας του και με το «καλημέρα»... φώναζε πως θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αφού πρόκειται για τον γιο του Χοσέ Λαμέλα, παλαίμαχου παίκτη της Ρίβερ Πλέιτ που μάλιστα είχε το παρατσούκλι «Ψήστης» ή «Ζαχαροπλάστης».

Αρα φάνταζε λογικό που βρέθηκε από παιδί ακόμη μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αρχικά σε μία τοπική ακαδημία και στα 8 του εντάχθηκε, ναι δεν μαντέψατε λάθος, στα αντίστοιχα τμήματα υποδομής των «εκατομμυριούχων».

Κάπως έτσι λοιπόν θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας που φαίνεται πως έχει πια τερματικό σταθμό της Φιλαδέλφειας τα μέρη, αφού ο 32χρονος σούπερ σταρ του παγκόσμιου football αναμένεται απόψε (19/7) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Από τότε όμως που διέβη για πρώτη φορά την πόρτα του Monumental, το 2000 δηλαδή, μέχρι σήμερα συνέβησαν πάρα πολλά και το αμούστακο αγόρι έγινε άνδρας, σταρ διεθνούς βεληνεκούς και το όνομά του θα συγκαταλέγεται στα κορυφαία που έπαιξαν ποτέ στη χώρα μας.

Που είχαμε όμως μείνει; Α ναι.

Στις αρχές του δεύτερου millennium όταν και πήγε στην ομάδα που έμελλε, ελέω και γονιδίων, να αγαπήσει τρελά και με το «καλημέρα» ξεχώρισε. Το ταλέντο του «φώναζε» και στα παιχνίδια... εξέθετε με τις ικανότητές του όλα τα παιδιά της ηλικίας του καλούνταν να τον αντιμετωπίσουν.

Παράλληλα διατηρούσε εξαιρετικά σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα και τα πρώτα του τέσσερα χρόνια στη Ρίβερ υπολογίζονταν πως σημείωσε περίπου 120 γκολ σε όλα τα παιχνίδια που συμμετείχε.

Κάπου εδώ λοιπόν θα ανοίξουμε μία παρένθεση, για να σας διηγηθούμε μία ιστορία που εξελίχθηκε το καλοκαίρι του 2004, όταν εμείς στην Ελλάδα πανηγυρίζαμε για το έπος της Πορτογαλίας αλλά στην Αργεντινή ασχολούνταν για μέρες με το «σήριαλ Λαμέλα».

Η «φήμη» του λοιπόν πέρασε και εύλογα νωρίς τον Ατλαντικό και οι «μεγάλοι» της «Γηραιάς Ηπείρου» άρχισαν να «ψάχνονται» για εκείνον από όταν ήταν «σκάρτα» 12 ετών. Το 2004 λοιπόν υπήρξε η πρώτη σοβαρή απόπειρα ώστε να έρθει στην Ευρώπη και «δράστης» της ήταν η Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, προσέφεραν στην οικογένειά του ένα ποσό της τάξης των 160.000 δολάρια ΗΠΑ (σ.σ. 147.000 ευρώ), σπίτι για όλους τους δικούς του, δουλειά στον πατέρα του και φυσικά θα αναλάμβαναν την εκπαίδευσή του (σ.σ. όπως και των αδερφών του), εάν εκείνος συνέχιζε στη φημισμένη Μασία, σε μία απόφαση που πήραν αφού τον τσέκαραν πρώτα και σε ένα τουρνουά που έγινε στη Γαλλία. Οι σκάουτέρ τους... ούρλιαζαν να τον «κλείσουν» και από το Camp Nou θέλησαν να...υλοποιήσουν την επιθυμία τους.

Ο Χοσέ Λαμέλα μετέβη στη Βαρκελώνη και για περίπου 15 ημέρες του ανέλυαν διεξοδικά τι θα έκαναν για όλους στη φαμίλια, ενώ ξεναγήθηκε ακόμη και στην οικία που θα τους παραχωρούνταν όπως και στο σχολείο που θα φοιτούσαν οι γιοι του.

Ωστόσο η απάντησή του ήταν αρνητική. «Το πρότζεκτ ήταν πολύ δελεαστικό, αλλά δεν έμοιαζε η κατάλληλη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου ώστε να κάνουμε αυτό το βήμα. Αλλωστε η Ρίβερ ήταν το 'σπίτι' μας και νομίζω πως πήραμε τη σωστή απόφαση», σχολίασε ο ίδιος μεταγενέστερα.

Μάλιστα τονίστηκε κάποια στιγμή πως η πρόταση που έκαναν οι Μπλαοουγκράνα στον Λαμέλα ήταν ίδια με εκείνη που είχαν καταθέσει παλαιότερα (σ.σ. το 2000) για χάρη του Λιονέλ Μέσι, όταν και τον απέκτησαν από τη Νιούελς.

