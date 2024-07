Ο Παναθηναϊκός με 3.5 εκατομμύρια ευρώ αγοράζει τον Ίνγκασον!

Απόλυτη επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta, καθώς το «τριφύλλι» έφτασε σε συμφωνία με την Μίντιλαντ και ντύνει στα πράσινα τον διεθνή Ισλανδό στόπερ, Ίνγκι Ίνγκασον, πραγματοποιώντας μία πολύ δυνατή κίνηση για το κέντρο της άμυνας!

Το Gazzetta αποκάλυψε το ενδιαφέρον, το «φλερτ» του Παναθηναϊκού με τον Ίνγκι Ίνγκασον και ο Ισλανδός στόπερ βρίσκεται μια ανάσα από το Τριφύλλι, καθώς είναι ήδη στην Αθήνα, περνάει από ιατρικά και υπογράφει μέσα στην ημέρα. Ο Παναθηναϊκός τον αγοράζει από την Μίντιλαντ και σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό αγγίζει τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δεν είχε ξαναδιαθέσει ο σύλλογος για παίκτη που να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας.

Ο 30χρονος άσος συμφώνησε για ετήσιες απολαβές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως και επιστρέφει στη Super League μετά από μία χρονιά στη Δανία.

Ο Ίνγκασον καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Ντιέγκο Αλόνσο, είναι ένας ποδοσφαιριστής με ισχυρή προσωπικότητα, «βράχος» σύμφωνα με όσα είχε δείξει κατά την θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

Το who is who του Σβέρι Ίνγκι Ίνγκασον