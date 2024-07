«Ζεστός» για Ίνγκασον ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ισλανδία, ο Παναθηναϊκός έχει σε περίοπτη θέση στη λίστα του, τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, Ίνγκι Ίνγκασον που είναι γνωστός στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό από την θητεία του στον ΠΑΟΚ.

Μία πολύ δυνατή προσθήκη για το κέντρο της άμυνάς του εξετάζει ο Παναθηναϊκός, καθώς όπως προκύπτει από πληροφορίες του Gazzetta, οι «πράσινοι» έχουν ψαχτεί για την περίπτωση του Ισλανδού στόπερ, Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με μεγάλη επιτυχία κατά το παρελθόν, ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να προσθέσουν στο ρόστερ έναν στόπερ «βράχο» στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, δεν ήταν άμεση προτεραιότητα, αλλά φαίνεται πως η περίπτωση του Ίνγκασον επέσπευσε τις διαδικασίες και όλα είναι πιθανά τις επόμενες ώρες και ημέρες στο «φλερτ» που υπάρχει με τον κεντρικό αμυντικό που ανήκει στην Μίντιλαντ.

Το who is who του Σβέρι Ίνγκι Ίνγκασον