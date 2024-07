Ολυμπιακός για Ελ Αραμπί: «Ήρθε σαν σπουδαίος παίκτης και φεύγει σαν θρύλος» (vid)

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί μ' ένα μικρό αφιερωματικό βίντεο χαρακτηρίζοντάς τον θρύλο της ομάδας.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ανακοινώθηκε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση για να πει το δικό του αντίο σ' έναν από τους «θρύλους» της ομάδας όπως τον χαρακτήρισε, μέσω κι ενός βίντεο, μετά την ανάρτηση που έκανε το βράδυ του Σαββάτου (13/07).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε στην ομάδα ως σπουδαίος παίκτης και πλέον φεύγει σαν ένας θρύλος της τονίζοντας παράλληλα πως οι Πειραιώτες θα είναι πάντα οικογένεια για κείνον.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σεντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ!».

