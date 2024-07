Το συγκινητικό αντίο του Ολυμπιακού στον Ελ Αραμπί: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις στιγμές που ζήσαμε μαζί Αρχηγέ»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί καθώς οι δρόμοι τους χωρίζονται μετά από πέντε χρόνια.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας, με τον Μαροκινό να βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ.

Ο έμπειρος επιθετικός κατάφερε να μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού ως ένας εκ των κορυφαίων γκολτζήδων και όπως ήταν λογικό, οι Πειραιώτες τον αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό post. Σε αυτό έγραψαν: «Σε ευχαριστούμε για όλα Γιουσέφ! Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί Αρχηγέ! Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού!».

Ο διεθνής φορ μέτρησε 94 γκολ σε 225 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα Conference League.

Thank you for everything @elarabiyoussef ! We will never forget all the special moments that we shared together our Captain! You will forever be a member of the Olympiacos family!



Σε ευχαριστούμε για όλα Γιουσέφ! Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί… pic.twitter.com/b7N3ApjG6f