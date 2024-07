Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κοστίνια, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να δώσει το παρών στην πρώτη προπόνηση της σεζόν.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα φοράει ο Κοστίνια, καθώς ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Ο 24χρονος ακραίος μπακ αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε, ταξίδεψε στην Ελλάδα και θα δώσει το παρών στην πρώτη προπόνηση της σεζόν.

🔴⚪🇵🇹 Looking good in the Red and White jersey: 𝘾𝙤𝙨𝙩𝙞𝙣𝙝𝙖! pic.twitter.com/TevGdTElTM