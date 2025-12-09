Σίμος: «Υπάρχουν παίκτες για το επόμενο επίπεδο αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο mentality»

Ο Γιώργος Σίμος μίλησε στους απεσταλμένους δημοσιογράφους για την ήττα από την Καϊράτ Αλμάτι αλλά και το τι πήγε στραβά στο ματς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Η Κ19 του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην τελευταία αγωνιστική του Youth League και πλέον περιμένει ένα... θαύμα για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Ο Γιώργος Σίμος αναφέρθηκε στους απεσταλμένους δημοσιογράφους για τα λάθη και τους λόγους που ήρθε ο συγκεκριμένος αποκλεισμός αλλά και το mentality των παικτών.

Αναλυτικά:

«Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για εμάς. Δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ και είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Ότι η ομάδα στηρίζεται πάνω σε αυτό. Στις μεγάλες μπαλιές, στις δεύτερες μπάλες. Το γρήγορο γκολ βάρυνε πολύ τα πόδια μας. Η απόδοση μας στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αν ήμασταν πιο ώριμοι και με πιο καθαρές σκέψεις στην τελική πάσα. Δυστυχώς δεν ήρθε το αποτέλεσμα και δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι κρίμα γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια στους προηγούμενους αγώνες και σήμερα δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε»

Στη συνέχεια είπε: «Αυτό φάνηκε θεωρώ, όταν στα τρία πρώτα λεπτά χάνουμε 2-3 δεύτερες μπάλες και δεχόμαστε και το γκολ σημαίνει ότι δεν μπήκαμε στο ματς. Ο αντίπαλος είναι μία ομάδα που παίζει φύσικαλ. Δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε»

Για το αν θεωρεί ότι κάποιοι παίκτες είναι για το επόμενο επίπεδο: «Το είπα και στα παιδιά στα αποδυτήρια. Υπάρχουν παίκτες για το επόμενο επίπεδο αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο mentality, στη νοοτροπία. Εμείς σήμερα δεν είχαμε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, αυτά που απαιτούσε ο αγώνας, δηλαδή στις πρώτες μπάλες, στις μονομαχίες. Δεν κέρδισε η ποιοτική ομάδα αλλά η πιο συνεπής»

Για την ανδρική ομάδα: «Το γήπεδο είναι ιδιαίτερο αλλά νομίζω ισχύει και για τους δύο το ίδιο. Είναι βραδινός αγώνας. Εμείς και τις δύο μέρες ξυπνούσαμε στις 5-5:30 ώρα Ελλάδος. Δεν αποτελεί δικαιολογία φυσικά. Ο βραδινός θα είναι διαφορετικός αγώνας και πιστεύω ότι θα νικήσει η ανδρική ομάδα»