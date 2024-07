Τα πέντε φιλικά προετοιμασίας που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα πέντε φιλικά που θα δώσει τόσο κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του όσο και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Με μία ανάρτησή του στα social media του ο Ολυμπιακός έκανε γνωστά τα πέντε φιλικά που θα δώσει στην φετινή προετοιμασία του. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν τρία φιλικά ενώ θα βρίσκονται στην Ολλανδία κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Εκεί οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στις 19 Ιουλίου τον Άγιαξ (16:00), στις 26 Ιουλίου την Αλ Καντσία (17:30) και στις 27 του ίδιου μήνα την Ναϊμέγκεν (16:30). Αφότου επιστρέψει στην Αθήνα, θα δώσει ακόμη δύο παιχνίδια.

Το πρώτο θα είναι απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 8 του Αυγούστου (21:00) ενώ το δεύτερο, που θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε τους ενόψει της νέας σεζόν θα το δώσουν στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού στις 10 Αυγούστου (20:30).

