Ο Άγιαξ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του και στις 19 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Δυνατό φιλικό περιμένει τον Ολυμπιακό στις 19 Ιουλίου!

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας και έχει προγραμματιστεί παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες!

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Άμστερνταμ την Πέμπτη 18 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Αλ Γουάσλ από το Ντουμπάι, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, αντίπαλος θα είναι ο Ολυμπιακός.

Στον πρώτο φιλικό αγώνα θα αγωνιστούν κυρίως τα ταλέντα της Κ23 του Άγιαξ.

Soon, also live on @ZiggoSport:



↠ Ajax - Al-Wasl FC

↠ Ajax - Olympiakos #PreSeason