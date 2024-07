Το όνομα του Σέντρικ Σοάρες βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, με τους Άγγλους να μπλέκουν και άλλους συλλόγους της Ευρώπης και όχι μόνο για την υπόθεση του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Σέντρικ Σοάρες βρίσκεται στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού σε μεταγραφική περίοδο, με τους Άγγλους να τον επαναφέρουν στο προσκήνιο για τα μεταγραφικά των Πειραιωτών.

Ο 32χρονος δεξιοπόδαρος ακραίος μπακ έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ μετά από 4,5 χρόνια παρουσίας και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Πορτογάλος αμυντικός βρίσκεται στη λίστα τόσο του Ολυμπιακού όσο και των Άγιαξ, Νις, Ρεν αλλά τουρκικών ομάδων.

Plenty of interest in Cédric following his Arsenal departure. Understand Ajax, Nice, Rennes and Olympiacos are all interested. Enquiries from Turkish and Saudi clubs as well.🇵🇹 pic.twitter.com/8uAql7WmjF