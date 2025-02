Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έφθασε στη Βραζιλιά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπορτ Ρεσίφε, με τους φιλάθλους της ομάδας να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό στο αεροδρόμιο του Γκουαραράπες.

Όπως μετέδωσαν βραζιλιανικά ΜΜΕ, ο Σέρτζιο Ολιβέιρα συμφώνησε με τη Σπορτ Ρεσίφε για τα επόμενα δύο χρόνια και τα ξημέρωματα της Κυριακής, όπως αναμενόταν, έφθασε στη Βραζιλία προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας.

Ο Πορτογάλος μέσος, που αποχωρεί από το Λιμάνι ύστερα από έξι μήνες παρουσίας στον Ολυμπιακό, έτυχε μίας πολύ θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους της νέας του ομάδας, οι οποίοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο ώρες πριν ο ίδιος προσγειωθεί και περίμεναν να τον καλωσορίσουν και να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

Μάλιστα, ένας εκ των υποστηρικτών της Σπορτ Ρεσίφε, αναμετέδιδε live την άφιξη του 32χρονου, την οποία παρακολούθησαν εκείνη τη στιγμή 3.500 άτομα!

os cara foi valendo receber Sérgio Oliveira no aeroporto junto com 3500 caboclo na live pqp



tem que respeitar dms o MALUCO do @edinhodosport pic.twitter.com/HY43TgUhjO